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「星光大道」女星消失多年 「又懷孕了」近況曝光

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
林宜融準備迎接第二胎誕生。圖／摘自臉書
林宜融準備迎接第二胎誕生。圖／摘自臉書

林宜融出身「超級星光大道」，近幾年淡出演藝圈，去年初她生下寶貝兒子「小薯球」，如今又再次懷孕，準備迎接第二胎的誕生，她在社群開心報喜：「是的，我又懷孕了！ 」

林宜融曾當主播，後又去當小學音樂老師，她和老公都很喜歡小孩，「希望能在我40歲前生兩胎一直是我們的夢想，一切都非常的不容易，我們很感恩。 」

林宜融這陣子感冒身體不適，大多時間只能躺在床上休息，也沒什麼食慾，加上生第一胎時後期出現子癲前症，必須提前生產，「這次我們也比較小心，聽醫生的安排提前服藥控制，希望一切平安好好養胎。 」

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