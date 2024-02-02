大S、具俊曄罕放閃！網挖23年前對比照嚇喊：完全沒變
大S於2021年宣布與汪小菲結束婚姻關係，隔年驚爆與20年前初戀男友韓星具俊曄再婚，偶像劇般的情節在台韓掀起討論。近日，有網友挖出兩人23年前合體的照片，今昔對比似乎沒太大的差異，舊照還一度登上微博熱搜。
大S(徐熙媛)和具俊曄再婚後幾乎不再公開露面，相當低調，近日一名小紅書網友曝光大S夫妻與製作人詹仁雄的合照，網友讚嘆大S狀態絕佳，宛如回春少女，直呼愛情的滋潤果然就是最好的保養品。
這幾日有其他網友挖出大S與具俊曄23年前的舊照，照片一度登上微博熱搜榜，引來不少網友大讚：「跟對的人在一起，幸福笑容是一樣的」、「愛情養人」、「美成這樣，完全氧氣少女」、「服了，美成這樣」、「大S整個人在發光」、「很幸福的笑容」、「愛情的模樣」、「依然那麼溫柔有氣質，風采依舊」。
大S與汪小菲離婚後，兩人的感情世界一直備受外界關注。汪小菲離婚後則是先與女星張穎穎有過一段情，而近來則被爆料身邊已有另一位新歡，女方身分是台灣網紅Mandy。
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