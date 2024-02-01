3.5萬徵助理司機挨轟太少 百萬網紅回嗆：沒什麼技能就要求一堆

拍攝搞笑影片走紅的網紅「宛宛兒」，作風大膽辛辣而且絲毫不做作，深受許多網友喜愛，後來更轉往演藝圈發展，上遍各個節目和擔任主持人。近來她在社群平台公開徵求新助理，更提出了幾個條件，月薪則是在3萬到3.5萬之間，網友們紛紛表示薪水太低；對此，她則出面回應。

宛宛兒近日在臉書發文，公開徵求司機助理。她也在發文中公開徵才條件，表示工作地點在台中市北屯區、薪水為3萬到3.5萬，月休8日，但上班時間依宛宛兒工作安排為主；工作內容則是，「開車載我當助理、顧貓、顧我，男女皆可，但需要有駕照、整潔、無不良嗜好、方向感好、記性好、脾氣好、時間觀念好，會看網路者佳、自己有車佳，會基本文書處理，正常人該有的邏輯要有就好」。

發文一出，許多網友們紛紛認為薪水開價太少，「時間不固定 又只有3w ~ 3W5 這真的要很喜歡才做得下去 不然會先被餓死~」、「一個月才3萬5很難請到能力之人，光養活自己就很吃緊了更不用說存到娶某本或退休金 」、「老實說這薪資徵不到有能力之人…」、「應該要徵『工具人』，而不是助理」、「月薪起碼5萬起跳吧⋯⋯」、「撇開雇主不說，工作內容跟薪水不太吸引人去應徵」。

對此，宛宛兒也忍不住出面回應：「現在的人就是這樣，沒什麼技能就要求一堆、嫌錢少，沒來做過哪知道工作內容是什麼？就在那講些廢話，白眼翻個3650圈。」，她更表示朋友每月休5、6天，每日工時8小時，「一個月也沒3萬，還是有人做呀，我不覺得我開的價錢哪裡差。」

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