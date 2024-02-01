老公竟和媽媽搞不倫 女星悲泣過年沒有娘家可回

過年將至，家家戶戶歡喜忙著除舊佈新，但也有人面對過年總有些許悲傷。高點「震震有詞」日前邀請女星蔣萍、作家H、資深媒體人林裕豐、蔡政峯律師上節目分享被前任糾纏的經歷。

女星蔣萍與編劇老公結婚後，卻發生老公與自己的媽媽發生不倫，心痛至極決定結束這段婚姻。她透露因為這段婚姻鬧得很不愉快，也不會到媽媽家過年，「離婚第一年時因為沒有娘家可回，受邀到哥哥家圍爐，看到哥哥家和樂融融難免觸景傷情，忍到回家才痛哭。」離婚第二年開始因為購物台LIVE工作，她請求公司班表排好排滿，整整7年都在攝影棚中跟工作人員吃團圓飯。

有沒有想過回家跟媽媽過年？蔣萍表示20多年來透過宗教信仰慢慢放下前夫跟媽媽造成的傷痛，「那個傷痛太深了。」只是過年將至她仍不知道如何開這個口返家，「媽媽個性倔強，沒有人起頭開口問，家人也不敢在媽媽面前講到我，我幾乎是消失在媽媽心中的。」對此作家H建議不用開口說什麼拎著禮盒直接回去，「有時候講話是多餘的，直接回家就也許可以化解。」

蔣萍想跟媽媽說已經原諒她對自己造成的傷害，對於前夫也正慢慢放下傷痛中，有無復合的可能？她聊到前夫之前回台提出帶著孩子到北海岸一遊，回想在車上時前夫不斷拉近距離想要聊天，但她完全不給機會，連孩子都感受到尷尬的氣氛，「我連坐在他對面都沒辦法，毫無食慾。」

從離婚後前夫曾提出復合，前後提了10多年，但蔣萍不為所動，「前夫說為了要給孩子幸福的家庭希望可以復合，但20多年前不正是因為他外遇才破壞了家庭。」且嘴上說復合，但私下卻未曾付出實際行動，毫無說服力的行爲、感情消失殆盡，蔣萍只希望他與孩子好好相處，未來不會有復合的可能性。

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