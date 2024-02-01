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香港極品美少女「2.5億賠到剩94塊」 淚揭慘痛投資史

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
MyHongKongDoll分享慘痛投資史。圖/摘自X
MyHongKongDoll分享慘痛投資史。圖/摘自X

華語圈最具知名度的女優「HongKongDoll（玩偶姐姐）」擁有「香港極品美少女」的封號，近來她在社群平台分享投資失敗的故事，驚爆自己從2.5億賠到剩94元，最後還不忘自嘲是敗家女。

HongKongDoll於上月30日在X分享自己投資失利的故事，發文中她以「敗家女如何從800萬刀（美元）變成3刀」為標題，透露自己有著「討好型人格」，原先擁有800萬元（約2.5億元新台幣）的資金，但卻不斷給身旁人買房、土地等等，自認為是資金流無限的她，忽略了背後低風險被動收入的重要性，加上對基金管理沒有概念、平時花費毫不手軟，還一口氣投資、創立公司，最終在熊市中快速歸零，手邊的資金只剩100萬美元（約3123萬元新台幣）。

這時，HongKongDoll不顧旁人反對，玩起高槓桿（High Leverage），希望能以小搏大，將失去的資金賺回來，結果在各種跟單、資金拉滿的情況下，將100萬美元花到剩10萬美元（約312萬元新台幣）左右，又將10萬美元繼續投資，無奈遇到爆倉而大賠，最終剩3美元（約94元台幣）。

許多網友看完HongKongDoll的投資失利的故事後，紛紛在底下留言回覆：「真的建議不要把投資當作賭博」、「算給大家上了一課，警醒世人」；還有網友說：「用運氣賺的，一定會憑實力虧回去」，HongKongDoll則回覆該網友：「唉呀你說的很對，希望我透過今年認真一點學習財能配位吧！」

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