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周傳雄罹病暴瘦剩49公斤！驚見骨頭喊：可不可以活下來

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
周傳雄一度瘦到49公斤。（取材自微博）
周傳雄一度瘦到49公斤。（取材自微博）

54歲「情歌教父」周傳雄（小剛）胃病纏身，178公分的他體重一度掉到49公斤，他先前受訪表示最嚴重時一直變瘦，甚至手只剩骨頭、沒有肉，讓他相當害怕，「我什麼都不要了，可不可以活下來就好了」。

周傳雄先前接受陸媒訪問，表示胃部感染幽門螺旋桿菌，「殺菌殺了兩次，每一次的療程大概1個月，殺完菌我還是覺得不對，又照一次胃鏡，但醫生說沒有問題」，他的手看上去就像枯骨，完全沒有肉，相當嚇人。

周傳雄後來找到罹病的關鍵原因，「我們這個行業，本來壓力也蠻大的，年紀大了，承受不了這些壓力，我該要放下壓力」，他開始看哲學、禪學相關書籍，藉此來學習放下，「放下就是什麼都不做，我什麼都不要，我不要名跟利，不要別人的認同，我可不可以活下來就好了」。

2個月過後，體重逐漸回來，但只要他動念開始寫歌，體重又掉下去，讓他苦笑說：「就是不讓我寫。」經過如此大病後，他表示心理素質有增強，「我運氣算挺好，人生順境逆境都會有的，難免會怨天尤人，等你冷靜下來往回看，這段經歷何等珍貴」。而現在的他不僅重拾健康，更帶著新巡演「念念不忘」在各地開唱，也找到自己最好的生活與工作狀態。

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