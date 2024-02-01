被爆豪砸8.5億杜拜置產 張庭親上火線澄清「沒去過這個樓盤」
張庭和林瑞陽近日前往杜拜旅遊，卻傳出兩人投資當地的房地產，一口氣打包6套海景別墅，超過台幣8.5億，出手十分闊綽，不過隨後他們透過律師發出聲明否認，但網上仍持續在傳，1日張庭親上火線發文澄清。
張庭在臉書發文寫道「某些新聞工作者都不用核實新聞的真實性嗎？拿我的名字上熱搜，有心人士利用媒體大篇幅推廣當地樓盤」接著更提到「我都沒去過這個樓盤，就說我買了6套，本來律師已經回應，但是持續的不負責任的文章，實在怕錯誤引導大眾，特此來澄清！」
更多推薦
▪等19年合體復出 Energy噴淚曝最大亮點
▪暴瘦60斤傳不幸噩耗 郭婷筠永別了？真實狀況曝光
▪渾圓美乳掉出來了！孫盛希讓人噴鼻血
▪吳慷仁PO照玻璃反射藏亮點 網友嗨喊：發現漂亮小姐姐
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言