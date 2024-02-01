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被爆豪砸8.5億杜拜置產 張庭親上火線澄清「沒去過這個樓盤」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
張庭在杜拜擺出勝利女神之姿。圖／摘自微博
張庭在杜拜擺出勝利女神之姿。圖／摘自微博

張庭和林瑞陽近日前往杜拜旅遊，卻傳出兩人投資當地的房地產，一口氣打包6套海景別墅，超過台幣8.5億，出手十分闊綽，不過隨後他們透過律師發出聲明否認，但網上仍持續在傳，1日張庭親上火線發文澄清。

張庭在臉書發文寫道「某些新聞工作者都不用核實新聞的真實性嗎？拿我的名字上熱搜，有心人士利用媒體大篇幅推廣當地樓盤」接著更提到「我都沒去過這個樓盤，就說我買了6套，本來律師已經回應，但是持續的不負責任的文章，實在怕錯誤引導大眾，特此來澄清！」

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