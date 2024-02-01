莎莎被當戰犯挨轟 黃偉晉難受親上火線發聲「不要再有受害者」
黃偉晉日前主持「超級巨星紅白藝能大賞」時，對韓國女團LE SSERAFIM一句話失言，遭到網友痛批，黃偉晉隨後發文道歉，不過網友點名莎莎是害黃偉晉遭到大家誤會的戰犯，因此不少網友湧入她的社群留言開譙，主持群之一的Lulu在莎莎IG留言力挺，之後黃偉晉也來留言揭莎莎私下暖心的一面。
黃偉晉透露這次在準備紅白的過程中，每個主持人都給他特別多的幫助，彩排累的時候，莎莎拿糖果給他吃，正式錄製時，莎莎還救了他，因為有一大段他遺漏掉，所以看到莎莎也跟著被評論，令他非常難受，在發生爭議那一晚結束後，在主持人的群組中，每個人都在安慰、關心他，「只有我知道，他們每一位都是好人」。
黃偉晉最後更呼籲「希望大家可以理性思考跟發言，不要再讓這次的事件有多的受害者了，我只知道他們每一位對我而言，都是很棒的人，我非常感謝他們，也很開心跟大家合作」還強調「台上沒有任何人有惡意的，真的」。
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