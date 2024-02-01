快訊

立法院長連任失利！游錫堃「因個人規劃」即刻請辭 王正旭遞補

大學上課煮火鍋也OK？ 教授挺學生「沒打擾他人做啥都行」

二輪投票勝出 「辣個男人」韓國瑜獲54票當選立法院長

莎莎被當戰犯挨轟 黃偉晉難受親上火線發聲「不要再有受害者」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
黃偉晉（左起）、陳明珠、黃路梓茵、莎莎、許富凱出席台視除夕特別節目「超級巨星紅白藝能大賞」記者會。 圖／聯合報系資料照
黃偉晉（左起）、陳明珠、黃路梓茵、莎莎、許富凱出席台視除夕特別節目「超級巨星紅白藝能大賞」記者會。 圖／聯合報系資料照

黃偉晉日前主持「超級巨星紅白藝能大賞」時，對韓國女團LE SSERAFIM一句話失言，遭到網友痛批，黃偉晉隨後發文道歉，不過網友點名莎莎是害黃偉晉遭到大家誤會的戰犯，因此不少網友湧入她的社群留言開譙，主持群之一的Lulu在莎莎IG留言力挺，之後黃偉晉也來留言揭莎莎私下暖心的一面。

黃偉晉透露這次在準備紅白的過程中，每個主持人都給他特別多的幫助，彩排累的時候，莎莎拿糖果給他吃，正式錄製時，莎莎還救了他，因為有一大段他遺漏掉，所以看到莎莎也跟著被評論，令他非常難受，在發生爭議那一晚結束後，在主持人的群組中，每個人都在安慰、關心他，「只有我知道，他們每一位都是好人」。

黃偉晉最後更呼籲「希望大家可以理性思考跟發言，不要再讓這次的事件有多的受害者了，我只知道他們每一位對我而言，都是很棒的人，我非常感謝他們，也很開心跟大家合作」還強調「台上沒有任何人有惡意的，真的」。

黃偉晉為莎莎發聲平反。 圖／擷自IG
黃偉晉為莎莎發聲平反。 圖／擷自IG

相關新聞

被爆豪砸8.5億杜拜置產 張庭親上火線澄清「沒去過這個樓盤」

張庭和林瑞陽近日前往杜拜旅遊，卻傳出兩人投資當地的房地產，一口氣打包6套海景別墅，超過台幣8.5億，出手十分闊綽，不過他們透過律師發出聲明否認，但

莎莎被當戰犯挨轟 黃偉晉難受親上火線發聲「不要再有受害者」

黃偉晉日前主持「超級巨星紅白藝能大賞」時，對韓國女團LE SSERAFIM一句話失言，遭到網友痛批，黃偉晉隨後發文道歉，不過網友點名莎莎是害黃偉晉遭到大

驚傳緊急送醫！馬妞「已簽放棄急救書」同意器捐

56歲資深女星馬妞（馬維欣）驚傳進醫院，馬妞證實已簽下「放棄急救」同意書，也同意器官捐贈，更驚爆已賣光房產，狀況令人憂心...

T.O.P舊愛爆約炮「安孝燮」又改口 網憂心呼籲：遠離毒女

前YG練習生韓瑞熙又出事了！她被爆自曝和「安孝燮」KakaoTalk聊天截圖，對話內容提到要男方到酒店，寫著「我們叫客房服務，大吃大喝，反正不是我的錢、或是和我SEX」，疑似約炮，不過截圖中並未顯示另一方有答應。該對話內容引起韓網熱議。

溫翠蘋驚爆遭老公街頭狂踹 疑發文對外求救「好像快死了」

52歲女星溫翠蘋過去因參加環球中國小姐選美獲得第2名而踏入演藝圈，孰料近日卻傳出，她在北市大安區遭丈夫當街毆打，引發熱議！對此，溫翠蘋經紀人也做出回應。

林襄瘦到炸出肋骨 練瑜珈辣洩「超兇曲線」

林襄近來常在社群平台分享近況，不過有眼尖網友發現她近來體態似乎過瘦，讓網友們相當心疼。日前她在Threads分享做瑜珈照的照片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。