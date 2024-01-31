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T.O.P舊愛爆約炮「安孝燮」又改口 網憂心呼籲：遠離毒女

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
安孝燮捲入韓瑞熙約炮疑雲。圖／截自IG／imhyoseop
安孝燮捲入韓瑞熙約炮疑雲。圖／截自IG／imhyoseop

前YG練習生韓瑞熙又出事了！她被爆自曝和「安孝燮」KakaoTalk聊天截圖，對話內容提到要男方到酒店，寫著「我們叫客房服務，大吃大喝，反正不是我的錢、或是和我SEX」，疑似約炮，不過截圖中並未顯示另一方有答應。該對話內容引起韓網熱議。

而隨著網友熱議，韓瑞熙透過IG限動發文表示對話「是假的」，並將IG帳號轉為「私人」，「安孝燮」則尚未對此回應。

韓瑞熙因和T.O.P一起吸毒遭判緩刑，但她緩刑期間又吸毒，因而入獄，如今爆出疑邀「安孝燮」發生性關係，雖然她稱對話是造假的，讓讓粉絲擔心安孝燮與她有關係，呼籲「遠離她遠離吸毒」。而有網友看安孝燮的回應，覺得2人像是久未聯繫後韓瑞熙突然發訊息給對方，覺得她是在「釣獵物」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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