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溫翠蘋驚爆遭老公街頭狂踹 疑發文對外求救「好像快死了」

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
溫翠蘋傳出被毆打，四天後在臉書發文。 圖/摘自溫翠蘋臉書
溫翠蘋傳出被毆打，四天後在臉書發文。 圖/摘自溫翠蘋臉書

52歲女星溫翠蘋過去因參加環球中國小姐選美獲得第2名而踏入演藝圈，孰料近日卻傳出，她在北市大安區遭丈夫當街毆打，引發熱議！對此，溫翠蘋經紀人也做出回應。

溫翠蘋本月月中在大安區東豐街跟老公飲酒聚餐，離開餐廳時發生口角衝突，溫翠蘋的老公因情緒關係，朝溫翠蘋身上踹了數下，溫翠蘋大叫後蹲在地上哭泣，引來民眾報案，警方前去關心後，溫翠蘋表示不願提告。根《TVBS新聞網》報導，經紀人被問及暴力事件、婚姻狀況皆表示：「不清楚狀況，需要等本人回應。」

此外，溫翠蘋21日曾在臉書發文喊：「好像快死了！星期四晚上被殘酷無情的『病毒』連番攻擊之後，這兩天頭痛炸裂，胸口劇痛，咳到出血，感覺肺快咳出來，全身酸痛無力，這三年來雖然確診過兩次，但病症輕微。到底是何等可怕的變種怪獸病毒？」依照時間推算，溫翠蘋在發文中提及的「星期四」正巧是暴力事件當天，而她的發文疑似將毆打她的男子以「病毒」當暱稱來描述，透露近況、心情的發文彷彿在向外界求援。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

溫翠蘋傳出被毆打，四天後在臉書發文。 圖/摘自溫翠蘋臉書
溫翠蘋傳出被毆打，四天後在臉書發文。 圖/摘自溫翠蘋臉書

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