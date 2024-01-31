林襄瘦到炸出肋骨 練瑜珈辣洩「超兇曲線」
啦啦隊女神林襄日前傳出離開樂天桃猿啦啦隊，令不少球迷感到驚訝。近日她在社群平台曝光練瑜珈的照片，「超兇曲線」引發網友熱議。
林襄近來常在社群平台分享近況，不過有眼尖網友發現她近來體態似乎過瘦，讓網友們相當心疼。日前她在Threads分享做瑜珈照的照片，只見她平躺腰撐著瑜珈磚，上半身伸展也不小心讓她的0贅肉身材現形。照片中，只見她上半身的小背心阻擋不了她超兇胸圍，而背心下方則是看到肋骨；她則在發文中寫下：「我真的拉筋拉到差點暈過去…」。
發文一出，引來網友們瘋狂留言：「真的已經瘦到感覺肋骨隨時會戳破皮膚，拜託妳多吃一點啦」、「這個拉筋…..感覺會斷呢….」、「好險沒暈不然就無法發文惹」、「好細的腰」、「保重身體~~」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言