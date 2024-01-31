快訊

2千萬得主是你？柴犬助攻刮刮樂嚕出百萬大獎 這些動物都是大獎吉兆

立院龍頭二輪投票不參與 賴清德喊話民眾黨：支持最好人選

台韓金融合作大突破！台灣「TWQR」登陸南韓 臺銀等13家率先開通

2片甜糕359元！消保官出手稽查 謝麗金：沒有要炎上店家

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
圖/摘自謝麗金臉書
圖/摘自謝麗金臉書

謝麗金日前在臉書發文，表示在市場買了兩塊甜糕，但結帳時聽到金額嚇壞，事後她在臉書無奈表示：「下次買東西一定要問一下價錢」發文一出，引發外界譁然，而北市府後來則出面稽查，謝麗金也對此回應：「沒有要炎上店家的意思」。

謝麗金近日在臉抒發文感嘆說：「是通膨太嚴重還是我不懂行情？」並透露稍早在市場買了甜糕，怪自己沒問價格就看著老闆切盒打包，最後她鬆口問：「多少錢？」老闆娘回：「359元。」她聽完嚇得再問一次：「妳說多少？」只見老闆面不改色地回應：「359元！」事後她也在臉書無奈表示：「下次買東西一定要問一下價錢，希望這甜糕好吃到物超所值！」

據《三立新聞網》報導，謝麗金透過經紀公司表示，沒料到自己的發文引發外界關注，強調「沒有要炎上店家的意思」，只是簡單分享生活大小事，不過有過這次的經驗後，買東西一定會先問價格再決定是否要買。

延伸閱讀

林襄瘦到炸出肋骨 練瑜珈辣洩「超兇曲線」

49歲舒淇揭素顏真面目 「真實身材」超震撼！

歐陽娣娣掛五星旗喊「來自中國」 網酸：爸爸曾反的旗

三上悠亞遭疑「進廠維修」　私照曝光網狂喊：認不出來

相關新聞

林襄瘦到炸出肋骨 練瑜珈辣洩「超兇曲線」

林襄近來常在社群平台分享近況，不過有眼尖網友發現她近來體態似乎過瘦，讓網友們相當心疼。日前她在Threads分享做瑜珈照的照片

2片甜糕359元！消保官出手稽查 謝麗金：沒有要炎上店家

謝麗金日前在臉書發文，表示在市場買了兩塊甜糕，但結帳時聽到金額嚇壞，事後她在臉書無奈表示：「下次買東西一定要問一下價錢」發文一出，引發外界譁然，而北市府後來則出面稽查，謝麗金也對此回應：「沒有要炎上店家的意思」。

超仙！方文琳同框24歲女兒 基因神複製引網暴動

氣質女神方文琳過去與裘海正、伊能靜一起出道，當時媒體稱其為「飛鷹三姝」，她與前夫于冠華育有二女，二女兒于齊薇如今已24歲，3年前出道，驚人美貌獲得大批網友狂讚！ 于齊薇3年前參與賀歲電影「金不厭

遭封殺3個月Angelababy解封回歸 張嘉倪仍被禁原因曝光

大陸女星Angelababy（楊穎）和張嘉倪因欣賞瘋馬秀打卡引發爭議，遭到中國當局軟封殺，不過網友發現Angelabab...

爆遭Ella老公背後捅刀 田馥甄首露面揭「失和真相」！

S.H.E日前被媒體報導因Ella老公賴斯翔「背後捅刀」，導致三姝感情生變。今（31）日田馥甄出席手錶代言活動，她直言：...

和熊霓傳交往 江大成被媽媽徐薇提醒小心這一點

徐薇獨生子江大成日前被拍到和熊霓相約看電影，互動親暱，事後江大成坦言兩人正在互相了解的階段，而傳出獨寵熊霓的胡瓜出席媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。