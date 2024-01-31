2片甜糕359元！消保官出手稽查 謝麗金：沒有要炎上店家
謝麗金日前在臉書發文，表示在市場買了兩塊甜糕，但結帳時聽到金額嚇壞，事後她在臉書無奈表示：「下次買東西一定要問一下價錢」發文一出，引發外界譁然，而北市府後來則出面稽查，謝麗金也對此回應：「沒有要炎上店家的意思」。
謝麗金近日在臉抒發文感嘆說：「是通膨太嚴重還是我不懂行情？」並透露稍早在市場買了甜糕，怪自己沒問價格就看著老闆切盒打包，最後她鬆口問：「多少錢？」老闆娘回：「359元。」她聽完嚇得再問一次：「妳說多少？」只見老闆面不改色地回應：「359元！」事後她也在臉書無奈表示：「下次買東西一定要問一下價錢，希望這甜糕好吃到物超所值！」
據《三立新聞網》報導，謝麗金透過經紀公司表示，沒料到自己的發文引發外界關注，強調「沒有要炎上店家的意思」，只是簡單分享生活大小事，不過有過這次的經驗後，買東西一定會先問價格再決定是否要買。
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