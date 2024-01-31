快訊

2千萬得主是你？柴犬助攻刮刮樂嚕出百萬大獎 這些動物都是大獎吉兆

立院龍頭二輪投票不參與 賴清德喊話民眾黨：支持最好人選

台韓金融合作大突破！台灣「TWQR」登陸南韓 臺銀等13家率先開通

超仙！方文琳同框24歲女兒 基因神複製引網暴動

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自方文琳臉書
方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自方文琳臉書

氣質女神方文琳過去與裘海正伊能靜一起出道，當時媒體稱其為「飛鷹三姝」，她與前夫于冠華育有二女，二女兒于齊薇如今已24歲，3年前出道，驚人美貌獲得大批網友狂讚！

于齊薇3年前參與賀歲電影「金不厭詐」正式出道，日前她坦承原先想退出演藝圈。她解釋，雖然喜歡演戲，但礙於個性膽小又不擅長社交，認為自己不適合當藝人，媽媽則安慰她享受這個過程就好，後來她也接到不少工作機會，讓她有了繼續在演藝圈闖盪的動力。

去年底方文琳也在社群平台曝光與于齊薇的合照，母女兩人五官極為相似，不論是眼睛、鼻子、嘴巴，彷彿就如同姊妹般相似，方文琳的神基因也意外引發網友熱議，「美麗的姊妹花」、「女兒很像媽媽，都很美」、「女兒跟媽媽一樣漂亮」、「文琳姐.女兒都遺傳到妳的好基因，都很漂亮！」。

方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自方文琳臉書
方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自方文琳臉書

方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自于齊薇臉書
方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自于齊薇臉書

方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自于齊薇臉書
方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自于齊薇臉書

方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自于齊薇臉書
方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自于齊薇臉書

方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自于齊薇臉書
方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自于齊薇臉書

相關新聞

超仙！方文琳同框24歲女兒 基因神複製引網暴動

氣質女神方文琳過去與裘海正、伊能靜一起出道，當時媒體稱其為「飛鷹三姝」，她與前夫于冠華育有二女，二女兒于齊薇如今已24歲，3年前出道，驚人美貌獲得大批網友狂讚！ 于齊薇3年前參與賀歲電影「金不厭

遭封殺3個月Angelababy解封回歸 張嘉倪仍被禁原因曝光

大陸女星Angelababy（楊穎）和張嘉倪因欣賞瘋馬秀打卡引發爭議，遭到中國當局軟封殺，不過網友發現Angelabab...

爆遭Ella老公背後捅刀 田馥甄首露面揭「失和真相」！

S.H.E日前被媒體報導因Ella老公賴斯翔「背後捅刀」，導致三姝感情生變。今（31）日田馥甄出席手錶代言活動，她直言：...

和熊霓傳交往 江大成被媽媽徐薇提醒小心這一點

徐薇獨生子江大成日前被拍到和熊霓相約看電影，互動親暱，事後江大成坦言兩人正在互相了解的階段，而傳出獨寵熊霓的胡瓜出席媒體...

張庭夫妻88億財產解凍 杜拜「砸8億打包6套海景別墅」

張庭和林瑞陽因違法傳銷問題名下88.8億財產和96套房產一度遭凍結，去年10月取回財產，近日夫妻倆暢遊杜拜，有網友發現兩...

黃偉晉對LE SSERAFIM失言 事隔3天認「工作丟了」

黃偉晉主持「超級巨星紅白藝能大賞」在訪問韓國女團LE SSERAFIM時，一句口誤的話慘遭網友粉絲痛批，雖然他隨後立即發文道歉，其他主持群Lulu、陳明珠也

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。