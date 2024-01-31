超仙！方文琳同框24歲女兒 基因神複製引網暴動

氣質女神方文琳過去與裘海正、伊能靜一起出道，當時媒體稱其為「飛鷹三姝」，她與前夫于冠華育有二女，二女兒于齊薇如今已24歲，3年前出道，驚人美貌獲得大批網友狂讚！

于齊薇3年前參與賀歲電影「金不厭詐」正式出道，日前她坦承原先想退出演藝圈。她解釋，雖然喜歡演戲，但礙於個性膽小又不擅長社交，認為自己不適合當藝人，媽媽則安慰她享受這個過程就好，後來她也接到不少工作機會，讓她有了繼續在演藝圈闖盪的動力。

去年底方文琳也在社群平台曝光與于齊薇的合照，母女兩人五官極為相似，不論是眼睛、鼻子、嘴巴，彷彿就如同姊妹般相似，方文琳的神基因也意外引發網友熱議，「美麗的姊妹花」、「女兒很像媽媽，都很美」、「女兒跟媽媽一樣漂亮」、「文琳姐.女兒都遺傳到妳的好基因，都很漂亮！」。

方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自方文琳臉書

方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自于齊薇臉書

方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自于齊薇臉書

方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自于齊薇臉書

方文琳女兒于齊薇如今已24歲。 圖／摘自于齊薇臉書

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