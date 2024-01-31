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遭封殺3個月Angelababy解封回歸 張嘉倪仍被禁原因曝光

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
Angelababy人紅是非多。圖／摘自微博
Angelababy人紅是非多。圖／摘自微博

大陸女星Angelababy（楊穎）張嘉倪因欣賞瘋馬秀打卡引發爭議，遭到中國當局軟封殺，不過網友發現Angelababy的微博、抖音、百度號等帳號經過三個月封殺期已逐一解除禁言，似正式回歸。

Angelababy因看了LISA在瘋馬秀的表演被網友拍到，而在被封殺期間，她將心思擺在兒子「小海綿」身上，反觀女星張嘉倪，仍是被中國封殺的狀態，有人爆料，張嘉倪應是會被封殺至1年左右，因Angelababy是單純被路人偷拍到，張嘉倪卻是主動打卡。

Angelababy這三個月內不但遭到遭到央視刪除表演片段、缺席錄製「聽說很好吃」，甚至主持10年的節目「奔跑吧！兄弟」也未見其身影，Angelababy和男星宋威龍搭檔主演的新劇「相思令」原本上架遙遙無期，但如今隨著解禁應該播出日期也露出曙光。

網友發現Angelababy帳號恢復了。圖／摘自微博
網友發現Angelababy帳號恢復了。圖／摘自微博

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