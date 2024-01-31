和熊霓傳交往 江大成被媽媽徐薇提醒小心這一點

徐薇獨生子江大成日前被拍到和熊霓相約看電影，互動親暱，事後江大成坦言兩人正在互相了解的階段，而傳出獨寵熊霓的胡瓜出席媒體餐敘被問到此事，對江大成和熊霓沒出面說清楚頗有微詞，認為自己是替兩人背鍋，江大成今錄年代「百變智多星」，解釋和熊霓還在朋友階段，所以沒有所謂害胡瓜背鍋一說，他也透露了媽媽徐薇對這段緋聞的態度。

江大成說，在新聞曝光前媽媽並不知道他和熊霓的事，「但後來媽媽有提醒我在媒體上發言要小心一點，不要亂講一些有的沒的，其他的話她都尊重我」，至於胡瓜不滿他和熊霓明明去年底就被拍到，卻沒有說清楚，害胡瓜被外界誤會獨寵熊霓，他對此表示「我覺得就正常交友嘛，沒有的事就是沒有，沒有背鍋一說。」

而先前外傳胡瓜不滿替他掛名宣傳新書，卻連一本新書都還沒收到，江大成說確實覺得抱歉，「其實我不知道為什麼會有這個誤會，和瓜哥新節目的製作單位和瓜哥助理一直都有在聯繫，但也是跟瓜哥說聲不好意思，希望有機會親自送書給瓜哥。」

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