梅根回演藝圈進退兩難？傳超夢幻合約與角色即將上門
英國哈利王子之妻梅根，目前還以「薩塞克斯公爵夫人」自居，卻陷入了該不該重回演藝圈的掙扎。歐美外電報導她過往代表作「無照律師」，去年在Netflix締造超驚人收視，連續好幾周都是影集類的冠軍，眼看當紅氣勢無法擋，電視台製作部門打算乘勝追擊，規劃新一季和姐妹作，甚至想邀她復出，不但角色是量身打造，也決定不惜一切代價讓她點頭接演，可是以英國皇室的態度，應該不願意她頂著貴族頭銜回到幕前，接還是不接，讓她有些傷腦筋。
在嫁入英國皇室之前，梅根曾是在好萊塢打滾過的女星，「無照律師」是她最知名的作品，她也和好幾位劇中的主要演員變成好朋友。該劇去年起回到Netflix上架，收視飆創佳績，屢屢締造驚人紀錄，引起不少話題。另一位劇中女星、也是梅根的好友艾比蓋兒史賓賽認為，該劇結束多年後再度翻紅有很多的理由，其中之一絕對是梅根的吸引力，因為大家都知道她是該劇其中一位主角，都很好奇她在成為王子之妻前有什麼樣的表現，讓不少之前沒看過的觀眾都被拉進來。
歐美媒體報導，「無照律師」有以洛杉磯為主要背景的姐妹劇在籌備中，梅根若是接演，除了角色很好，也會拿到很滿意的酬勞，甚至還有機會執導其中的幾集，滿足她的所有需求。眾所周知，梅根與哈利去年和Spotify結束高價合約，各方唱衰他們經濟出現危機，剛好可以藉由新戲的豐厚片酬得到彌補，又能讓梅根實現導演夢，如此誘人的條件，她真的很難輕易拒絕。
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