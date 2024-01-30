尪遭控私吞贊助金 林彥君發聲：相信大家知道我們為人
桃園市體育會自由車委員會前主委、雅加達亞運自由車下坡賽銀牌得主的「車神一哥」，同時也是暱稱151藝人林彥君老公的江勝山，被控2018年7月至2020年7月間擔任越野自行車教練時，私吞小選手家長指定用途的餐費及贊助金共9萬5000元，桃園地檢署本月初偵結，將他依侵占罪嫌起訴。
魏姓家長去年提告時，桃園地檢署一度以不起訴處分偵結，魏某不滿，聲請再議，經台灣高等檢察署檢察長發回續行偵查，儘管江勝山於偵查庭時，皆以相關贊助費用全都使用於自由車賽道的設計與雜費支出來辯稱，卻無法提出相關單據佐證，儘管江男已將魏某所有匯款皆返回，檢察官認為江有犯罪嫌疑，依法起訴。
對此，林彥君剛透過經紀人回應「目前正進入司法程序，我們不便多說，也不想佔用媒體資源！但有跟我們接觸的人，我相信大家都知道我們的為人，我相信法官，也謝謝大家的關心！」
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