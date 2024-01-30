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瓊瑤劇男星妻舅欠債千萬遭斷絕關係 他嘆：已無能為力

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
古巨基。圖／寬宏藝術提供
古巨基。圖／寬宏藝術提供

51歲港星古巨基去年還來台參加瓊瑤創作60周年演唱會，他與經紀人女友陳英雪在2014年結婚，婚後育有1子。怎料古巨基的小舅子、陳英雪弟弟陳裕欣欠債如無底洞，家人已幫他還了300萬港幣（約合台幣1200萬）仍於事無補。近日古巨基岳父宣布斷絕父子關係，古巨基也發聲。

據香港媒體報導，陳裕欣捲入欠債風波，先前家人就已經替他償還了300萬港幣，怎料風波未能平息。古巨基岳父陳國滙是香港老字號餐廳蘭苑饎館的老闆，該店27日在餐廳門外貼出聲明，寫道「本人自2024年1月27日即日起與兒子陳裕欣正式斷絕父子關係。此後有關陳裕欣之一切行為及金錢糾紛，均與我本人、我的家人及蘭苑饎館一概無關。」

對此古巨基也表示痛心，並稱老婆和80多歲的岳父岳母為此倍感困擾，這幾年來面對這個無底洞，大家也到了無能為力的地步，對於岳父母作出艱難的決定，他和太太也百分百尊重。

古巨基（左）和妻小的全家福照片。圖／摘自臉書
古巨基（左）和妻小的全家福照片。圖／摘自臉書

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