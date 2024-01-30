炎亞綸復出重返演藝圈 耀樂再控「整個青春被犧牲」
炎亞綸去年6月被耀樂指控偷拍私密影片、性侵，最後這兩項都獲得不起訴確定，29日士林地方法院二度開庭，在開庭結束後炎亞綸接受訪問時強調，「強制性行為」「偷拍」這個兩個字，已經是檢察官不起訴確定，希望未來不管是媒體朋友或是網友們，都要斟酌用字。
另一方面沒有出庭的耀樂，則在IG限動發文，仍是控訴在他16歲未成年時，炎亞綸拍攝外流他的私密影片，這行為已影響到他當時課業學業停擺，感覺犧牲了自己整個青春，而且直到現在仍持續受到影響，並認為「我相信司法會讓他的所做所為付出應有的代價，也希望不要再有下一個無辜的受害者。」
對於炎亞綸近來開始復出工作露面，耀樂不滿表示「如果有人現在只想著要復出，只想著自己的演藝事業如何進行下去，毫不在意自己所犯的過錯的話，那我祝福他事業順利、事業蒸蒸日上」。
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