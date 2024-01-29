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賀瓏揭「神隱6天」才現身原因 「社群帳號冒1現象」：變得很奇怪

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
賀瓏今針對此次事件發聲。圖／摘自YT
賀瓏今針對此次事件發聲。圖／摘自YT

大陸前「央視」調查記者王志安在「賀瓏夜夜秀」中的言論涉歧視身障人士遭砲轟，助理主持人Albee及薩泰爾娛樂都發聲道歉，坦言疏失，主持人賀瓏則是神隱6天才發聲，他除了向外界道歉外，也解釋這麼晚才出面的原因。

賀瓏昨天出面解釋神隱6天的原因，表示因為發現自己的社群網站突然湧入大量外國帳號，讓他覺得相當奇怪，並強調公司並未對此操作網路輿論，所以才會決定在27日直播當天現身說清楚，「最後我選擇在這個最多人會看到的地方講，也就是夜夜秀的台上來講。」

此外，賀瓏昨天也坦承「王局的說法和做法是有問題的，模仿身障人士絕對不恰當」，並表示自己在24日已連絡上陳俊翰致歉，「我們團隊不應該在後製影片的時候，只有在前面加上來賓言論不代表本台立場，我們應該反覆研究來賓言論、肢體動作是否恰當，這是『夜夜秀』的疏失，我們虛心檢討。」

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