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員旅從帛琉變花蓮 曾國城認「曾拌麵」去年營收下滑

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
曾國城坦言「曾拌麵」去年營收下滑。記者李政龍／攝影
曾國城坦言「曾拌麵」去年營收下滑。記者李政龍／攝影

東森「全民星攻略」今慶祝播出滿1千集，同時慶祝主持人曾國城56歲生日，製作單位獻上壽桃為曾國城祝壽，他許願希望今年能有多點時間休息、少接點工作，至於「曾拌麵」尾牙，他表示今年要招待員工到花蓮旅遊3天2夜，來賓嚴立婷好奇問「怎麼從帛琉變花蓮」，曾國城坦言去年營收下滑，但該給員工的年終不會少，還是維持1個月起跳。

曾國城感嘆現在節目能做到1千集不容易，目前他手上已有6座金鐘獎，他的目標是集滿到10座，便不再競爭金鐘獎，今年也會少接點舞台劇，多重視身體狀況，不要再讓自己那麼累。而現在是尾牙季，他表示「曾拌麵」在2年前拍板決定用員工旅遊的方式取代尾牙，「可能出國，也可能在台灣，一定是3天2夜起跳，要讓員工有感。」

曾國城說先前曾帶員工去帛琉旅遊，今年則安排花蓮之旅，嚴立婷問「從帛琉到花蓮，是發生了什麼事？」曾國城坦言營收去年確實有下滑，那給員工的年終會跟著縮水嗎？他回「不會啦，我們不加都不好意思了，不會減的啦，年終只能往上加，至少1個月會有。」認為再怎樣都不能虧待員工。

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