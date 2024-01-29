Toyz秀傷疤嗆爆酸民 揪超哥反毒做公益
Toyz今天和直播平台合作反毒活動「浪Toyz「億」起用愛，向毒品SAY NO～～知錯必改」，他火氣比日前直播時小很多，不罵三字經也不幹譙了，淡定表示希望超哥也能做公益。
Toyz表示，他並不是想透過公益活動減刑，單純只是希望在入獄服刑前多做些公益，幫助別人累積好能量，盡最後一份心力幫台灣多做點事。浪凡基金會也表示為求公開透明，官網上每個月都會公布所有明細以供查詢。
他被超哥打到腦震盪，卻有酸民說他是炒作。Toyz今天把紗布揭下，秀出頭上嚴重傷口，反問酸民誰炒作會把自己頭打成這樣。他舉著知錯必改的牌子對超哥喊話多做公益，但至於兩人是否能夠攜手同台？Toyz一臉尷尬表示沒必要。
現在網路上除了有當天影片畫面，也有民眾側拍影像，Toyz認為大家看到畫面就知道來龍去脈，警方是否袖手旁觀等疑慮，大家心中自有公評。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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