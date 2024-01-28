DJ Soda雪乳呼之欲出 白家綺率眾女星端「長輩」拜年

「2024民視第一發發發」2月9日晚上6點半播出獨家幕後搶先看，節目於晚上7點正式開始，其中晚上8點「龍飛鳳舞萬象新」舞蹈PK單元由綜藝天王胡瓜、侯怡君、歐弟、白家綺擔任主持人，日前邀請到白家綺帶領韓國冠軍>DJ-Soda、謝京穎、陳又榕、楊淨宇，性感熱舞「Queencard」(阿嬤饋咖)，火辣身材搭配舞蹈，讓全場驚呼連連。

節目一開場DJ Soda30秒的DJ秀，讓全場氣氛high到最高點，她首次獨家在「民視第一發發發」中大唱台語歌「好膽你就來」，讓觀眾看到她不一樣的一面，誠意十足的演出讓全場喝采，受訪時還不斷秀出中文跟觀眾拜年讓大家驚豔。白家綺帶領3位藝人受訪時，特別提到這一次算是「跨國練舞」，他們3人在台灣練習，Soda各別在韓國練習，錄影前一天才合體彩排練習，白家綺說：「這次我們要跟我老公吳東諺組成的男團PK，聽說他放話說他們有8歲的世界街舞冠軍神童助陣，太不懂敬老尊賢，也不看看我們這邊有多少位『長輩』在這裡」，全場笑翻。

但也補充這次大家花了很多時間私下約練舞，強調這次靠的是舞技，每一位都苦練好久，把最美一面呈現給大家。謝京穎也提到這舞蹈最難克服就是要穿高跟鞋跳舞，跳完覺得腳都不是自己的，個子嬌小的陳又榕說為了追上大家的身高，她豁出去穿了16公分的超級高跟鞋跳舞，鞋子脫掉的時候，腳都呈現弓形按下去沒有辦法伸直，讓她忍不住直喊痛。

陳又榕(左起)、謝京穎 、白家綺 、DJ Soda 、楊淨宇火辣獻舞。圖／民視提供

DJ Soda帶動現場氣氛。圖／民視提供

DJ Soda性感破表，讓人眼睛不知該看哪裡。圖／民視提供

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