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阿嬤睡夢中離世…茄子蛋阿斌暴哭！親挑可愛遺照藏洋蔥

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
茄子蛋阿斌本月慟別阿嬤。圖／摘自IG
茄子蛋阿斌本月慟別阿嬤。圖／摘自IG

茄子蛋主唱阿斌本月慟別阿嬤，昨在社群道出對阿嬤的滿滿思念之情，並分享祖孫之間的點滴，難過直呼「動不動自己一個人的時候就會突然暴哭」，思念阿嬤的他更喊話：「已經去姊姊的夢裡過了，該換我了吧！我不是金孫嗎？永遠愛您思念您。」

他說隨著自己長大懂事，阿嬤的年紀也大了，由於常常想到天人永隔的時刻，所以會認真地在腦海裡複習很多回憶與畫面，像是被阿嬤背著去雜貨店、學騎腳踏車、一起搓湯圓等等，並列出一長串阿嬤的拿手菜像是炸年糕、蘿蔔糕、芋圓、肉粽、鼠麴粿、炒茄子等等。在春節前夕與阿嬤分開，他不捨又驕傲地說：「逢年過節阿嬤都會準備超級多的食物，我都可以吃到最新鮮的，端午節1天我可以吃5顆以上的粽子，過年我可以一次吃15顆炸芋圓。」

而他一口台語道地又流利，全因跟家人溝通多是台語，當年自政大廣告系畢業後投入歌壇，在阿嬤眼中收入不算穩定，既擔心又希望他找份穩定的工作，「阿嬤也希望我繼續唸書，能念到博士，阿嬤也偶爾會對我發牢騷、發脾氣，覺得我都沒照她說的去做。這些與阿嬤的關係跟對話都好幸福，我能跟阿嬤有這麼多的連結跟愛真的是我人生最珍貴的事之一。」

阿斌難過表示阿嬤過世約2周，「幫您選了一張吃冰淇淋的可愛快樂照片，這樣以後後代序細（晚輩）才不會看到祖先都覺得臉好臭好可怕。」俏皮中有著滿滿哀傷。至於阿斌目前狀況如何？阿斌的經紀公司表示老人家走得很安詳，是在睡夢中過世，目前暫時不打擾阿斌，讓阿斌陪在家人身邊好好送走阿嬤。

茄子蛋阿斌替阿嬤選了可愛快樂的遺照，俏皮中有著滿滿哀傷。圖／摘自IG
茄子蛋阿斌替阿嬤選了可愛快樂的遺照，俏皮中有著滿滿哀傷。圖／摘自IG

茄子蛋阿斌不捨喊話，希望阿嬤到夢中相見。圖／摘自IG
茄子蛋阿斌不捨喊話，希望阿嬤到夢中相見。圖／摘自IG

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