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49歲叫賣哥去年離婚 又驚爆罹攝護腺癌「病況曝光」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
叫賣哥。 圖／擷自臉書
叫賣哥。 圖／擷自臉書

「寶島叫賣哥」葉昇峻去年12月證實已離婚，近日接受媒體訪問時，再驚曝有攝護腺癌，吐露目前病況。

叫賣哥接受「三立新聞網」訪問時，吐露去年10月因為覺得身體怪怪的，所以就去醫院檢查，發現癌症指數異常，檢查出病因是攝護腺癌，指數超標一點，應該是初期，屬於原位癌，此外，醫師建議他去台北的大醫院做切片檢查，因此近來在安排時間去醫院做切片，同時他還照顧罹癌又免疫系統失調的80歲媽媽。

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