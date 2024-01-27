穩交王淨「意外」先有後婚？曹佑寧驚喊：很可怕！

曹佑寧在「華麗計程車行」中，與飾演女友的程予希奉子成婚；戲外他雖與女友王淨感情穩定、經常放閃，去年耶誕節時，兩人相擁，曹佑寧的手放在王淨肚子上，還一度被認為「有喜了」，王淨後來否認，曹佑寧也直呼，不會讓「意外」發生，還驚恐喊：「很可怕！」

曹佑寧認為，孕育下一代一定要計畫好，「畢竟是一個生命，要為這個小朋友負責，不能突然來、只能接受，一切要想很周全」。但曹佑寧解釋，劇中與女友原本就有組織家庭的共同目標，只是寶寶提前報到，就順理成章結婚了。他認為，若是毫無準備就懷孕的狀態下，「不太健康」。而劇中結婚生子後，與另一半的夢想被迫先中斷，他也形容：「有了家庭後，要考量的事情就很多，不能一昧只為自己想。」

曹佑寧透露，自己與「華」劇原著都是金牛座，因此在看劇本時，覺得很能理解作者的一些想法，「很多他會做的事情，跟我會做的選擇滿像的」。像是劇中角色面臨是否接下家中車行事業，若發生在自己身上，他說：「我覺得我會接耶，因為我也不是有很多天花亂墜的夢想，比較走實際面，如果在外面闖也沒什麼做為，自然而然會回到比較有安全感的地方，因為生活還是要顧。」

曹佑寧與「華麗計程車行」原著同星座，很能理解角色想法。圖／LINE TV提供 曹佑寧(左)、程予希在「華麗計程車行」中合演夫妻。圖／LINE TV提供

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