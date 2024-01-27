黃明志新歌合作神秘歌手 網友驚「聲音激似習大大」！
大馬鬼才黃明志創作力驚人，迎接龍年推出每年必備的生肖慶賀歌，今年以「龍的傳人」為發想，找來歌手「小熊为你」一起對唱，「小熊为你」的聲音竟然跟中國國家主席習近平激似度高達99%，在MV中也全程配戴馬賽克面具，讓粉絲好奇這位神秘歌手到底是誰？黃明志接受訪問時打趣表示: 「這首歌其實是『小熊为你』的邀約，希望傳達中華五千年文化，愛黨愛國的精神。」
歌曲中加入時事梗，2023年中國熱門的話題全被黃明志寫進歌詞中，像是假唱、娘泡、乳滑、愛騙人、洞態清零等等，每個道具更是充滿巧思，「華偽寶劍」、「抖音真莖」，連「科目三」也登場。
「科目三」舞步太複雜，讓黃明志頻頻NG，他求饒：「科目三真是我跳過最難的舞了，這麼複雜的舞怎麼小孩子都會跳？真是抖音看太多。」導演方豪受訪問時表示剛接到黃明志這首歌的邀約時，覺得黃明志真的很有勇氣、特別勇敢也特別敢說，也感謝黃明志給他無限創作空間，才拍出這麼好玩的MV。
2021年黃明志曾因為「玻璃心」遭中共當局禁播並全面下架所有歌曲，這回「龍的傳人」歌詞內容更是大膽，黃明志開玩笑說，2024的新年新希望就是這首歌能夠火遍小紅書、抖音、快手、B站等所有中國熱門影音平台，不再被禁。
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