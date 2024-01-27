「花系列」男星接母來台遭戶政事務所打槍 無奈洩一關鍵

曾是「花系列」男星林煒在臉書透露想把年邁的母親接來台灣居住，但因媽媽原本姓金，多年前申請恢復本姓「愛新覺羅」，但林煒身分證忘了改，申請手續時被戶政事務所的人詢問：「如何證明她是你媽？」，他提出證明後又被打槍為何出生證明上沒有母親年齡？恐讓他接母來台定居夢碎。

林煒寫到，媽媽住在香港，他想把媽媽接來台灣一起住，但到戶政事務所時才發現因為自己身分證上父母欄名字沒改，難以證明媽媽跟他的關係，因此他著手申請新身分證，交出父母結婚證書、身分證字號、林煒的出生證明，上面有父母全名，卻又被工作人員問：「為什麼出生證明沒有寫媽媽的年齡？」

他說，「我的邏輯出生證明文件是世界語言，不是人治，你想寫上什麼，格式的世界通行的，規範的！認證是接力的信用，不是自己包了全部，怕擔責任，還有一個，宣示本人如有不實謊言，願意承擔一切法律責任！民主先進國家都是有這個機制！」他說最後媽媽安慰他：「沒關係，最差的我不去就是了！不要因為我給你造成麻煩！我不怕麻煩，我怕邏輯混亂！」讓他備感無力。

他的友人則表示可以請民意代表幫忙看看，並讚他真是個孝子。

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