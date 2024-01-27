Super Junior高雄開「FAN PARTY」 始源念念不忘「鼎王」：等我

Super Junior 27、28日在高雄舉行「FAN PARTY」，26日下午抵台現身小港機場，小分隊「L.S.S.」成員利特、神童、始源忙到沒時間換衣服，甚至穿著打歌服就來了。而始源晚間於IG限動轉貼台媒報導Super Junior 抵台的新聞，表示時隔2年再來台，真的有一段時間了，接著喊話：「等我」，不過告白對象竟是台灣知名麻辣鍋店鼎王，笑翻人。

始源特別愛吃鼎王，2022年Super Junior在台舉行演唱會，他提前一天抵台也同樣喊話「等著吧…鼎王」，當時他分享機上自拍照，雖然戴著口罩，但眼神表情藏不住期待喜悅之情，這趟來台，他當然沒忘最愛，再向頂王喊話：等我。

商品推薦