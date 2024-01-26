為Albee抱屈？陳大天談「出征」：只是不希望罵人笑的很淫

Albee（范乙霏）在「賀瓏夜夜秀」中擔任助理主持，日前來賓王志安在節目中涉嫌歧視身障者，而Albee和主持人賀瓏不僅沒有制止，也加入大笑的行列，遭網友砲轟，Albee於24日發文致歉。

「賀瓏夜夜秀」涉歧視話題持續燒，節目組、來賓、主持人被炎上，男星陳大天26日突發文表示「的確有被出征的立場」，不過他也寫道：「但用激進的髒話，穢字攻擊女性外表，身材等刻板印象的詞句，這不能代表你有比較高級。」網友看到他的言論直問：「這是在為Albee抱屈？」，他也回應了。

陳大天對於網友的疑問，表示「誰都一樣，有可能被這樣講，所以我幫的是被這類文字攻擊的所有人」，並稱：「只是不希望罵人什麼笑的很淫這到底是在說什麼？」而有網友認為來就該就事論事，「可以批評，可以討論，但是不能人身攻擊。」

圖／截自臉書／陳大天 Daniel Chen

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