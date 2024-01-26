胡瓜怨幫推薦新書卻沒收到書 江大成回應了

胡瓜今天在年終媒體餐敘上提到，先前幫江大成的新書掛名推薦，至今沒收到實體書籍。對此，江大成向胡瓜致歉，他這陣子都是錄影時親自送書，「一直還在等待瓜哥節目的通知，希望可以親手呈送，耽誤了時間還請瓜哥見諒！」

胡瓜說，當時江大成詢問有沒有上節目宣傳的機會，胡瓜也認真評估，不過等到現在有適合的節目，江大成自己也接下同時段的友台節目當關主，所以礙於業界規則並沒有邀約，當然還是歡迎江大成上「綜藝大集合」。

江大成得知胡瓜的想法後，馬上回應並道歉。「關於書的事情，是這樣子的。《江大成電商創業筆記》一出版，大成立即親自送書給專文寫推薦序的前後任台北市長蔣萬安市長及柯文哲主席，以及何飛鵬社長。有安排到吳宗憲憲哥、曾國城城哥的節目打書時也親自送書了。剛好近日一直還在等待瓜哥節目的通知，希望可以親手呈送，耽誤了時間還請瓜哥見諒！」

江大成強調：「大成非常感謝瓜哥及各位前輩的照顧與提攜！再次感謝！」

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