新婚1個月！丹妮婊姐接到阿嬤電話 聽完崩潰喊：我離婚了

知名網紅丹妮婊姐與男友黑豹交往四年，日前她在Podcast上宣布已於11日登記結婚，升格成為人妻，不少粉絲都替她感到開心。近日她回台後，卻因為收到一通阿嬤來電而崩潰，讓她拜託鄰居去跟阿嬤說她離婚了。

丹妮婊姐昨（25）日在社群平台分享近況，無奈表示前幾天接到雲林阿嬤打電話給媽媽，關心她結婚的事情，「阿嬤催婚催了我10幾年，我總算達成她老人家的願望，以後回雲林，阿嬤再也不會唸我了」。不料，阿嬤下一秒卻說：「叫她快點生一生，都幾歲了，不要再拖拖拉拉了」，她聽完崩潰在鏡頭前拜託鄰居去跟阿嬤說她離婚了。

丹妮婊姐崩潰表示，農曆年將至，「我覺得我阿嬤會以死相逼，要我現在馬上立刻生個金孫給她」，因此希望雲林鄉親能救救她。

影片一出，網友們紛紛留言笑說：「阿嬤不會放過你的 生完就會追二胎 比追酒還可怕」、「不能乾脆說『我結紮了』嗎」、「嗨，雲林鄉親在這裡，我都無法救自己了」、「直接跟阿嬤說已經領養好金孫了！還金髮的（誤」、「直接跟阿嬤說已經懷孕啦 回雲林直接升級當皇太后！」、「超好笑，這就是步步緊逼」、「而且還在龍年，她484一定會努力催」。

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