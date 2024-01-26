日本女星自爆遭下藥性侵！「大咖歌手」殘忍施暴

前日本女星若林志穗過去曾是演員，她日前突然開直播爆料，痛訴1997年時遭到大咖歌手「N先生」下藥性侵，導致她罹患複雜性PTSD（創傷後壓力症候群）。

日本演藝圈在松本人志性侵醜聞爆發後，越來越多女性願意具名公開不堪過往，雖然免不了被罵被酸，但也有網友肯定她們的勇氣。若林志穗在直播後沒多久，影片就疑似因為被檢舉所以遭到刪除。但她提供的資訊，已經足夠網友推測出惡狼身份。

若林志穗表示，她在演藝生涯中唯獨不能原諒的就是知名歌手N先生。1997年時她被合作演戲的N下藥性侵，對方使用爆料，還限制她行動。施暴後威脅她，自己隨時都能用權勢喝人脈，讓她在演藝圈混不下去。

對方見她可欺，反覆得逞三次。若林志穗事後身心受創，也離開演藝圈。如今物換星移，她不再害怕，決定踢爆N男的噁行。因為她提供明確的時間點，網友很快就猜出N男可能是她1997年演出日劇「保鑣」的主角長渕剛（Nagabuchi Tsuyoshi ）。

長渕剛確實曾在日本歌壇走紅過，經典歌曲「蜻蜓」被小虎隊改編翻唱成「紅蜻蜓」。67歲的他過去曾因染毒重創形象，直到近年都活躍於螢光幕前。若林志穗沒有證實N男身份，讓相關討論持續在網路上發酵。

商品推薦