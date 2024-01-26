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救孫安佐遭「騙扁小子」詐30萬 狄鶯不覺受騙 孫鵬：比8點檔還精彩

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪假冒律師詐騙，藝人孫鵬（左）、狄鶯（右）夫妻兩人上午到台北地院出庭作證。記者林伯東／攝影
本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪假冒律師詐騙，藝人孫鵬（左）、狄鶯（右）夫妻兩人上午到台北地院出庭作證。記者林伯東／攝影

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬狄鶯夫妻的兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國也要接受調查的機會，假冒歌手張清芳前夫宋學仁秘書介紹律師郭上維，卻「灌水」詐騙30萬元，台北地方法院今上午開庭傳喚孫鵬、狄鶯出庭作證。

孫鵬受訪指出，就是把知道的告訴法官，這也是他們第二次作證，而黃琪當時打給他，那時候不叫黃琪，而是叫「Amanda」，黃和他聯繫五、六個月，並關心生活起居，「吃得好嗎、睡得好嗎、回台灣後有沒有什麼計畫」。

孫鵬說，他至今仍無法認定黃琪就是Amanda，「沒看過人怎麼確認」，但這件事比八點檔還精彩；狄鶯指出，她不覺得有被騙，對方確實有幫到忙，她們委請律師處理家裡官司，對方確實有做到該做的，「事後宋先生和Amanda都不見啦」。

孫鵬作證指出，他2018年3月底去美國，中間回台辦簽證後再赴美，直到12月底和孫安佐一起回台灣，在美期間他的手機通訊軟體突然跳出訊息，一位自稱「宋學仁」透過主動聯繫，表明妻子是張清芳，得知他們在美國處境很辛苦，如果有需要可以提供協助；而因狄鶯有打電話問張小燕，宋學仁是否確實有要幫忙，張小燕回答「宋大哥人真的很好」，也沒有正面答覆，但他和狄鶯良善的相信就是宋學仁。

孫鵬說，事後，Amanda表明是宋學仁秘書，是宋指派她來協助，並推薦郭上維和另一名薛律師，說律師費是16萬元，「我們也沒殺價」，就匯款到Amanda指定的帳戶，如果不是宋學仁和Amanda推薦，他不會委任郭上維，「我原本要委任謝震武的」。

孫鵬指出，他第一次見到郭上維是和孫安佐回台那天，郭在艙門口等，還陪同去地檢署，他從未和郭上維核帳，或確認是否收到費用，他有詢問郭和Amanda為何只有一位律師，郭說不知情，Amanda則說薛不方便出面。

孫鵬說，他認為郭有盡到律師責任，他還有和郭討論不要讓孫安佐上手銬、解除限制出境或是否能赴金門等事，孫安佐在台灣被起訴較重的罪，就聽從朋友建議和郭解除委任，換委任另名新律師。

孫鵬表示，他欲提供新律師美國司法文件中文譯本，而連絡Amanda請求協助，對方答應幫忙向美國律師要資料並翻譯，翻譯費用為13萬元，他也有支付款項，「但事後一直沒給我」。

他說，Amanda告訴他孫安佐被遣返回台的班機、座位，並幫他購買從費城到華盛頓的火車票、返台的國內、國際機票，安排他坐在孫安佐的前後位子，協助訂在華盛頓特區住宿的飯店，他也是一併匯款給Amanda，Amanda事後還有送一大束花到他家，但之後Amanda就消失了。

法官問及是否覺得受騙？孫鵬表示，就是翻譯費的部分，之後對方表明可讓孫安佐去英國留學，取得當地身分要英鎊200萬元，但他們回台後，Amanda就不見了，這部分就沒被騙到；但他不覺得被郭上維欺騙，郭是正常、進入狀的律師，郭當時做的很好。

狄鶯指出，「我不覺得郭上維有騙我們」，Amanda也真的在美國有幫助過他們，律師費用是Amanda報價給孫鵬，孫鵬再告知她，她還有問孫鵬「為什麼要付那麼多錢」。

狄鶯說，她的通訊軟體中有「宋學仁」，也是突然跳出來的，因為她和張清芳是好朋友，而宋學仁在機場VIP室還有打電話關心，「我就以為是張清芳要她老公來幫忙」，但我沒有張清芳聯絡方式，就聯絡張小燕詢問有無張清芳的聯絡方式，因為對方真的在美國有幫助他們。

狄鶯說，Amanda都是和孫鵬聯絡，「我當時只負責付錢、擔心，只要我兒子沒事就好」，而宋學仁也說他長年捐贈劍橋大學，每年有1、2個名額，可以安排孫安佐到英國留學，費用換算成台幣是2、3000萬元，但之後沒騙到。

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