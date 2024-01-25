吃火鍋巧遇！女主播揭輝達CEO黃仁勳私下一面
輝達執行長黃仁勳近日訪台，一舉一動格外受到關注。近日女主播丁士芬在火鍋店用餐，竟意外巧遇黃仁勳，也開心分享揭黃仁勳私下一面。
丁士芬近日在臉書發文，表示近日寒流襲台，吃火鍋時竟遇到輝達執行長黃仁勳，驚呼這是「天上掉下來的巧遇」，還笑說黃仁勳是「最愛台灣美食的男人」，因為他光是這間店就來了兩次。
此外，丁士芬也透露，私底下的黃仁勳相當親民，他當天一進門就選了人人看得見的位置。她當天看到黃仁勳便禮貌性握手，「結果來了個擁抱」，還爆料黃仁勳身上「黃字紅包這趟來台灣帶很多」。有網友好奇問說：「羨慕！他有包一張股票給你嗎？」丁士芬則回應：「沒有，只有台幣小朋友」。
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