23歲網紅感冒病逝 父親拒絕領回骨灰引發譁然

大陸湖南有一位23歲網紅「巨人小莫」近來傳出病逝，但家人卻拒絕領骨灰，引發熱議！

據陸媒《上游新聞》報導，住小莫家對面的鄰居證實，小莫前些日子因為感冒而病逝，且家人似乎也沒辦葬禮；村委會曾派人試圖與小莫父親溝通，勸他將女兒骨灰領回，但父親卻拒絕，「說不要了，我們也沒辦法」。

據悉，村名透露小莫平時相當該巧懂事，但身體健康不是很好，父親長年在外地，都由奶奶照顧。小莫身高230公分，她常因身高太高找不到合適的鞋子而苦惱，最後小莫成了網紅，有粉絲時常送他東西、衣服、床鋪等等，去年的1月24日還曾發文感謝外界對她的鼓勵與支持，「讓我不再那麼自卑，變得更有自信。雖然我不完美也不優秀，但我會努力前進，盡量做的最好」，不料近日卻傳出去世，網友們也紛紛湧入她的抖音發文中留言哀悼。

消息一出，在微博上引發熱議，「灰能有多重啊？不行弄個車去拉也行啊，唉人情冷暖啊」、「好可憐，不過她應該也不想回這種家了」、「為什麼不願意領，這是自己身上掉下來的一塊肉阿，難道因為身高原因，還是只是把她當搖錢樹？」、「至少要入土為安吧，這父親也太狠了」、「好可憐，她媽媽要是在得多心痛」，留言區還有網友出面爆料：「我從小就看到她總是孤零零地在家門前走」。

23歲網紅「巨人小莫」病逝，父親拒領骨灰。 圖/摘自抖音

23歲網紅「巨人小莫」病逝，父親拒領骨灰。 圖/摘自抖音

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