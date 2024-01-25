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主播張若妤產後7個月驚喜懷二胎 「播報中出血染紅裙襬」收工急奔急診室

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
中天主播張若妤喜懷二胎喜訊。圖／截自臉書
中天主播張若妤喜懷二胎喜訊。圖／截自臉書

中天主播張若妤今（25）分享懷二胎喜訊：「我⋯⋯又懷孕了」，表示寶寶在毫無計畫下來到，是老天送的驚喜。

張若妤去年3月底生下女兒 Zoe，產後7個月再懷上第二胎，表示得知懷二寶時女兒才七個多月大，才剛習慣新手媽媽的生活，又再領到一本全新的媽媽手冊，邁向一家四口，坦言：「比任何人都驚訝！」

張若妤透露這胎狀況雖沒有像第一胎一樣沒有日夜抱著馬桶吐，但初期出血不斷，透露某天播報新聞途中突然有濕濕的感覺，進廣告時她回頭一看裙擺，竟有血跡，讓她心慌，而且當時還未滿三個月，眾人都不知她是孕期出血，僅以為是生理期，導播還貼心拿毯子幫她遮掩，直到下班了她才直奔急診室，馬上打安胎針，吃安胎藥，好在後來依切安好。

張若妤直言：「第一個孩子是老天賞的恩賜、第二個孩子是老天送的驚喜」，希望孕期順利，孩子都平安長大。

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