主播張若妤產後7個月驚喜懷二胎 「播報中出血染紅裙襬」收工急奔急診室
中天主播張若妤今（25）分享懷二胎喜訊：「我⋯⋯又懷孕了」，表示寶寶在毫無計畫下來到，是老天送的驚喜。
張若妤去年3月底生下女兒 Zoe，產後7個月再懷上第二胎，表示得知懷二寶時女兒才七個多月大，才剛習慣新手媽媽的生活，又再領到一本全新的媽媽手冊，邁向一家四口，坦言：「比任何人都驚訝！」
張若妤透露這胎狀況雖沒有像第一胎一樣沒有日夜抱著馬桶吐，但初期出血不斷，透露某天播報新聞途中突然有濕濕的感覺，進廣告時她回頭一看裙擺，竟有血跡，讓她心慌，而且當時還未滿三個月，眾人都不知她是孕期出血，僅以為是生理期，導播還貼心拿毯子幫她遮掩，直到下班了她才直奔急診室，馬上打安胎針，吃安胎藥，好在後來依切安好。
張若妤直言：「第一個孩子是老天賞的恩賜、第二個孩子是老天送的驚喜」，希望孕期順利，孩子都平安長大。
更多推薦
▪林心如同框許瑋甯暖壽 戲迷嗨翻：夢回「16個夏天」！
▪萊恩雷諾斯「死侍3」殺青秀下體照 喊「流了很多淚」
▪車禍斷腿又不孕！女星遭婆婆逼離婚 親媽看不下去淚崩
▪5金馬演員全到齊 新科男配突爆粗口：很痛苦！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言