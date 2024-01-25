「我推的孩子」真人版造型遭嫌「廉價Cosplay」 原作者說話了

日本超人氣漫畫「我推的孩子」去年底被爆出要開拍真人版的劇集及電影，卡司也曝光「乃木坂46」前成員齋藤飛鳥飾演星野愛，櫻井海音飾演阿奎亞，「=LOVE」前成員齊藤渚飾演露比、原菜乃華飾演有馬佳奈。24日官方公布了6位主要角色的定裝照，卻慘遭日本網友吐槽像廉價的Cosplay。

「我推的孩子」的漫畫作者赤坂明透過製作方Prime Video發表對此真人化的看法，他透露因為這部作品涉及到演藝圈的很多方面，不是只有好話，還有一些批評的地方，因此曾想過「我推的孩子」應該永遠不會被拍成真人電影，在這種情況下，收到要真人化的消息，忍不住想要問製作團隊及演員，這樣真的沒問題嗎？也向他們表達最深的謝意，他很期待最後出來的作品會是什麼？也相信大家也跟他一樣期待。

「我推的孩子」真人版造型曝光後，日本網友批像廉價Cosplay。 圖／擷自X

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