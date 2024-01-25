斷炊7個月宥勝甩性騷風波「宣告復出」 本週末公開露面

41歲男星宥勝去年6月捲入Me too指控，目前因涉及強制猥褻罪遭檢察官起訴，才出庭應訊。繼炎亞綸之後，沉寂7個月的宥勝也在臉書預告，27日將出席花蓮「友善稻米計畫」活動，這是宥勝睽違1年多後恢復藝人行程，他表示：「很久沒和大家見面了，這個周末，我們將在花蓮與你一起走進稻田。」

宥勝在臉書寫下：「本週六（1/27）舉辦稻田活動，邀請大家見證台灣第一例，國際農業減碳的成功現場…友善之路並不容易，現實阻礙困難重重，但因為有你，台灣土壤將受到友善農民的呵護，地球也將因此越來越美好，擴張友善耕地，守護孩子未來，1/27(六)我們花蓮見。」

不過宥勝似乎刻意關閉留言區，怕酸民前來搗亂。他神隱期間參加禪修、心理諮商、「超男」讀書會，持續幫助自己心靈成長，最後一個工作是飲料廣告，不過因為背上官司，已悄悄花數百萬元賠償廠商，結束手上4個代言，他的太太也成為經紀人。

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