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萊恩雷諾斯「死侍3」殺青秀下體照 喊「流了很多淚」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
萊恩雷諾斯主演「死侍3」找回「金鋼狼」休傑克曼共同演出。圖／摘自IG
萊恩雷諾斯主演「死侍3」找回「金鋼狼」休傑克曼共同演出。圖／摘自IG

歷經疫情、演員工會罷工，萊恩雷諾斯籌備多年的「死侍3」總算在今日宣佈殺青，萊恩也不改往日幽默，秀出一張下半身照片，直言這套緊身戲服裡面滿滿的都是血與汗，「但對今天來說，是殺青日，大多都是淚水」。

萊恩另外感謝導演尚恩李維可以以堅定的領導下，帶領著所有工作人員稱過罷工以及眾多風雨的侵襲，也同樣感謝這次願意力挺演出的休傑克曼，「能與最親密的夥伴一起拍戲非常難得，7月26日見」，宣布電影殺青，接下來將展開緊密的後製過程，萊恩也保證會在7月上映，抱歉讓觀眾苦等6年才盼來續集。

萊恩雷諾斯曬出下半身照片，宣布「死侍3」正式殺青。圖／摘自IG
萊恩雷諾斯曬出下半身照片，宣布「死侍3」正式殺青。圖／摘自IG

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