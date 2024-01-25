萊恩雷諾斯「死侍3」殺青秀下體照 喊「流了很多淚」

南韓女神韓韶禧（曾被譯為韓素希）美帥兼具，她日前出席Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀，一身優雅充滿御姊氣，她還被目擊現身法國街頭，有粉絲曝光她現身法國街頭，咬開筆蓋後叼著為粉絲簽名的率性模樣，讓人暴動直喊「又辣又帥」、「羨慕那支筆」、「真的美到讓人驚艷」。

2024-01-24 21:12