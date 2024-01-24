韓韶禧美帥兼具！叼筆蓋簽名帥爆 遇偶像娜塔莉波曼變甜心小粉絲

南韓女神韓韶禧（曾被譯為韓素希）美帥兼具，她日前出席Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀，一身優雅充滿御姊氣，她還被目擊現身法國街頭，有粉絲曝光她現身法國街頭，咬開筆蓋後叼著為粉絲簽名的率性模樣，讓人暴動直喊「又辣又帥」、「羨慕那支筆」、「真的美到讓人驚艷」。

韓韶禧出席時尚活動，還遇上偶像娜塔莉波曼（Natalie Portman），她在個人IG分享合照並直呼：「Dreams come true」，還露出甜美喜悅表情，才短短一天就已破230萬人按讚。

此外，韓韶禧和朴敘俊合作的《京城怪物》已於Netflix上架，她日前登羅PD宣傳談惡評看法就設想過外貌被批評，想到未來若被說「老了」會怎樣？她坦言無法阻止老化，就看用什麼心態面對，若看到類似評論會回「對啊～我就老了，不然想怎樣？」

韓韶禧分享和娜塔莉波曼同框照。圖／截自IG／xeesoxee

韓韶禧分享和娜塔莉波曼同框照。圖／截自IG／xeesoxee

OK HAN SOHEE #HanSohee #한소희 #HanSoheeXDiorSS24 pic.twitter.com/xrv8e1l5k4 — Han Sohee Global (@hansoheeglobal) 2024年1月22日

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