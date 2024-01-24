「賀瓏夜夜秀」譏諷身障律師陳俊翰惹眾怒 王志安改口「願來台當面道歉」

大陸前「央視」調查記者王志安擔任「賀瓏夜夜秀」來賓，節目中評論台灣選舉像場「秀」，並指民進黨利用身障人士作為造勢手段，諷刺罹罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，節目與來賓皆遭網友砲轟，他今（24）日下午於社群發文，表示「如果陳律師感覺到被冒犯，我當面給他道歉」。

「賀瓏夜夜秀」來賓言論引起網友怒譙，助理主持Albee在社群公開道歉，主持人賀瓏所屬的薩泰爾也發聲致歉，引起爭議的節目來賓王志安表示願向陳律師道歉，但他強調「這和我譴責民進黨將殘障人士當做選舉工具不矛盾」，並稱會繼續邀約民進黨發言人同時接受他們的采訪。

陳俊翰罹患罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」，仍克服病痛困難，在法學上獲得高度成就，有網友便在王志安該「願道歉」的貼文下指出陳俊翰被民進黨找上是因為有優秀的背景，長期鑽研身障政策及國際人權，是專業律師。

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