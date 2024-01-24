「蒼鷺與少年」勇闖奧斯卡獲提名 吉卜力工作室回應了
宮﨑駿全新動畫「蒼鷺與少年」去年上映時好評不斷，更在歐美屢獲票房佳績，並順勢入圍奧斯卡獎最佳動畫長片獎，吉卜力工作室製作人鈴木敏夫也代為整體工作室向外對「ORICON NEWS」等多家日媒回應，「如果我們能繼由『神隱少女』之後二度贏得奧斯卡獎，我會非常開心，我期待三月份的宣布開獎」。
鈴木敏夫一向是吉卜力工作室的對外發言人，先前獲得金球獎，他也開心發出聲明，「我很高興得知『蒼鷺與少年』在金球獎獲得了一座獎的消息，這也是吉卜力獲得的第一座金球獎，感覺非常特別。自今年年初 以來，日本經歷了一系列不幸的地震與意外。我聽到很多人仍在災區等待救援的報導時感到非常絕望。在這樣的情況下，我希望獲獎的好消息能讓大家的臉上露出一份笑容，哪怕只是一點點」，並表示在美國發行夥伴攜手的情況下，他們期待『蒼鷺與少年』能取得更進一步的成功，十分感謝金球獎的這一殊榮」。
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