快訊

獨／立院龍頭之戰 知情人士曝：柯文哲將挺韓國瑜當院長

瑞典加入北約只差一步！土耳其批准申請 只等匈牙利同意

遭賀瓏夜夜秀來賓諷「造勢工具」 罕病律師陳俊翰：對方不了解民主

李善均調查文件外流 韓國警方搜索媒體D社「扣押記者電腦及手機」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
李善均。 圖／美聯社
李善均。 圖／美聯社

李善均捲入吸毒案不堪醜聞壓力，在去年12月27日輕生離世，韓媒「Dispatch」（簡稱D社）隨後公開了警方內部的事件報告書，內容是李善均的陳述內容，質疑警方當初在調查時過程輕率，完全沒有掌握任何事實證據，且調查後隔天地方媒體「京畿新聞」就出了獨家新聞報導，指L姓大咖明星正在接受毒品嫌疑調查，現在警方為了追查事件報告書外流的源頭，出動調查隊搜索了D社。

韓國京畿南部反腐拜調查隊22日前往D社公司進行搜索，扣押了記者的電腦、手機，對此D社23日也發出新聞稿回應，「Dispatch在李善均死亡後公開了警方的內部報告書，這份文件是警察的恥辱。希望這次京畿南部廳的扣押搜查不要用於掩蓋警察的恥辱。」也透露「Dispatch通過第三方獲取了相關文件。這是暴露出初期調查漏洞的文件。實際上，通過這些，指出了警察和媒體的問題。」最後更喊話「希望警方不要以扣押搜查來結束。有必要關注將李善均推向極限的調查和報告形式。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

相關新聞

「蒼鷺與少年」勇闖奧斯卡獲提名 吉卜力工作室回應了

宮﨑駿全新動畫「蒼鷺與少年」去年上映時好評不斷，更在歐美屢獲票房佳績，並順勢入圍奧斯卡獎最佳動畫長片獎，吉卜力工作室製作...

李善均調查文件外流 韓國警方搜索媒體D社「扣押記者電腦及手機」

李善均捲入吸毒案不堪醜聞壓力，在去年12月27日輕生離世，韓媒「Dispatch」（簡稱D社）隨後公開了警方內部的事件報告書，內容是李善均的陳述內容，質疑

被控霸凌主播不忍了！張靖玲指她才是T台宮鬥元凶

TVBS前年5月爆發主播宮鬥，當時被指是加害者之一的前主播張靖玲接受「鏡週刊」專訪，直言造成宮鬥的元兇就是當初自稱遭霸凌...

民眾檢舉「環境不佳、食材發臭」 超哥曝實情喊告：依法捍衛名譽

網紅「Toyz」劉偉健前天（20日）晚上到大安區「超甲組海鮮丼飯」用餐，因開直播不斷批評醋飯難吃，惹怒經營的另一名網紅「超哥」黃伯超，在店外被黃徒手打到頭破血流，送醫縫十多針，事件也引發外界譁然！今（

浩子缺席「綜藝新時代」5個月 經紀公司揭真實原因

浩子與阿翔主持的民視「綜藝新時代」節目，其中浩子已經5個月沒有出現在節目中，都由其他藝人代班與阿翔一起主持，外界開始傳出他因為倦怠想要請辭節

張菲「神隱6年現身」同場陳美鳳、邱澤、藍心湄近況曝

九太科技董事長沈會承獨生子沈謙21日舉行婚禮，演藝圈大咖幾乎全到齊，包括資深藝人陳美鳳、邱澤、任賢齊、藍心湄、邱瓈寬、狄鶯、郭泰源、白家綺、周曉涵、王振復、紀寶如、向娃、劉福助、寶媽、唐玲等，退出螢幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。