李善均調查文件外流 韓國警方搜索媒體D社「扣押記者電腦及手機」
李善均捲入吸毒案不堪醜聞壓力，在去年12月27日輕生離世，韓媒「Dispatch」（簡稱D社）隨後公開了警方內部的事件報告書，內容是李善均的陳述內容，質疑警方當初在調查時過程輕率，完全沒有掌握任何事實證據，且調查後隔天地方媒體「京畿新聞」就出了獨家新聞報導，指L姓大咖明星正在接受毒品嫌疑調查，現在警方為了追查事件報告書外流的源頭，出動調查隊搜索了D社。
韓國京畿南部反腐拜調查隊22日前往D社公司進行搜索，扣押了記者的電腦、手機，對此D社23日也發出新聞稿回應，「Dispatch在李善均死亡後公開了警方的內部報告書，這份文件是警察的恥辱。希望這次京畿南部廳的扣押搜查不要用於掩蓋警察的恥辱。」也透露「Dispatch通過第三方獲取了相關文件。這是暴露出初期調查漏洞的文件。實際上，通過這些，指出了警察和媒體的問題。」最後更喊話「希望警方不要以扣押搜查來結束。有必要關注將李善均推向極限的調查和報告形式。」
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