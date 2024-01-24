被控霸凌主播不忍了！張靖玲指她才是T台宮鬥元凶

TVBS前年5月爆發主播宮鬥，當時被指是加害者之一的前主播張靖玲接受「鏡週刊」專訪，直言造成宮鬥的元兇就是當初自稱遭霸凌的主播古彩彥，她爆料古彩彥篤信風水，偷帶風水師進辦公室，在電腦螢幕和桌下擺放符咒，讓同事們感到毛骨悚然。

1年多前T台爆出張姓、游姓、黃姓女主播集體霸凌古姓主播，鬧得滿城風雨，後來張靖玲因此事被調職，最後遭解雇，她為此和前東家對簿公堂，但爭取復職敗訴，她忍無可忍，遂接受「鏡周刊」專訪，並具名指控其他女主播，表示事件一切起因都是古彩彥迷信而起，她表示原本主播們相處都還算和氣，但自從秦姓主播2018年接下某重點節目主持後，一切都有了變化。

張靖玲指古彩彥視秦姓主播為勁敵，不但認為整個辦公室風水有問題，並同時傳授同事擺陣之術，開始對秦姓主播疑神疑鬼，說自己和秦姓主播鬥法鬥到很累，私下多次說對方壞話，甚至認為秦姓女主播桌上的木雕大象影響到自己。對此，古彩彥則尚未回應。

TVBS主播古彩彥。圖／TVBS提供

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