民眾檢舉「環境不佳、食材發臭」 超哥曝實情喊告：依法捍衛名譽

網紅「Toyz」劉偉健前天（20日）晚上到大安區「超甲組海鮮丼飯」用餐，因開直播不斷批評醋飯難吃，惹怒經營的另一名網紅「超哥」黃伯超，在店外被黃徒手打到頭破血流，送醫縫十多針，事件也引發外界譁然！今（23）日超哥海鮮店則遭民眾檢舉環境不佳、食材發臭。對此，昨天衛生局也到場稽查，他稍早也對此出面回應。

超哥針對昨天衛生局到店內稽查一事出面回應，稍早透露稽查結果，改善通知書上記載著店內共有三項不合格內容，包括毛巾泛黃、未提供健檢資料以及未張貼如廁後應洗手的標誌等，並要求該店家25日前進行改善，而針對工作人員沒穿戴工作帽，由於店內已立即改善，因此並未將此列入違規事項中。

超哥今天下午在臉書發文寫下：「本店感謝主管機關衛生局前來稽查，讓我們能夠發現缺失，並改善服務環境及品質。」並強調店內並無食材發臭、環境不佳等情況，「如有媒體以不實內容及標題毀壞本店商譽，本店將依法律途徑來捍衛名譽。」

超哥今天下午曝光衛生局的稽查結果。

超哥今天下午曝光衛生局的稽查結果。

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