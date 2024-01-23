浩子缺席「綜藝新時代」5個月 經紀公司揭真實原因
浩子與阿翔主持的民視「綜藝新時代」節目，其中浩子已經5個月沒有出現在節目中，都由其他藝人像是楊繡惠代班與阿翔一起主持，外界開始傳出他因為倦怠想要請辭節目，對此經紀公司也回應了。
據「鏡週刊」報導指出，面對外界的傳言，浩子的經紀公司透露，因為「綜藝新時代」是外景節目，錄製的內容很耗體力，再加上浩子還有另一檔「鬧著玩」外景節目，長期下來體力不堪負荷，皮膚也出現狀況，因此經過協商討論後，向「綜藝新時代」製作單位告假，另外「鬧著玩」的錄製也會減少次數，讓浩子能好好調養身體。
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