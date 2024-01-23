快訊

再停課1天！新竹尖石結冰又結霜 後山4校仍停課

這家銀行出包...代發統一發票獎金2千萬變20億 金管會出手開罰

寒流來襲...高雄知名景點被瘋傳飄雪了 區長傻眼揭真相

張菲「神隱6年現身」同場陳美鳳、邱澤、藍心湄近況曝

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
許多藝人到場祝賀。圖／摘自臉書
許多藝人到場祝賀。圖／摘自臉書

九太科技董事長沈會承獨生子沈謙21日舉行婚禮，演藝圈大咖幾乎全到齊，包括資深藝人陳美鳳、邱澤、任賢齊、藍心湄、邱瓈寬、狄鶯、郭泰源、白家綺、周曉涵、王振復、紀寶如、向娃、劉福助、寶媽、唐玲等，退出螢幕將近6年的張菲都現身了，堪稱世紀婚禮。

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳21日在臉書曬出參加婚禮照片，她祝賀：「恭喜沈董兒子娶媳婦，而且也當阿公惹雙喜臨門，今晚的婚宴非常開心，已經亮燈了要送客了，大家都還捨不得走。」，從照片更能看到當天現場許多巨星到場。

包括已經從演藝圈淡出將近6年的大哥大張菲到場參加宴會，讓眾人看見久違菲哥身影都感到相當懷念，當天活動更有任賢齊、藍心湄現場大秀歌喉，兩人分別演出「我是一隻魚」和「一見鍾情」，讓現場熱鬧氣氛炒到最高點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

館長試吃超派海鮮丼飯「吃到橡皮筋」！？ 本人尷尬回應

超不科學！45歲孫芸芸「腿和手臂一樣細」 網全驚呆

民眾檢舉「環境不佳、食材發臭」 超哥曝實情喊告：依法捍衛名譽

黃豪平餐廳評論給1顆星 老闆「1舉動」嚇到他改口

相關新聞

民眾檢舉「環境不佳、食材發臭」 超哥曝實情喊告：依法捍衛名譽

網紅「Toyz」劉偉健前天（20日）晚上到大安區「超甲組海鮮丼飯」用餐，因開直播不斷批評醋飯難吃，惹怒經營的另一名網紅「超哥」黃伯超，在店外被黃徒手打到頭破血流，送醫縫十多針，事件也引發外界譁然！今（

浩子缺席「綜藝新時代」5個月 經紀公司揭真實原因

浩子與阿翔主持的民視「綜藝新時代」節目，其中浩子已經5個月沒有出現在節目中，都由其他藝人代班與阿翔一起主持，外界開始傳出他因為倦怠想要請辭節

張菲「神隱6年現身」同場陳美鳳、邱澤、藍心湄近況曝

九太科技董事長沈會承獨生子沈謙21日舉行婚禮，演藝圈大咖幾乎全到齊，包括資深藝人陳美鳳、邱澤、任賢齊、藍心湄、邱瓈寬、狄鶯、郭泰源、白家綺、周曉涵、王振復、紀寶如、向娃、劉福助、寶媽、唐玲等，退出螢幕

賴薇如公開白紗登記照 陳喬恩也到場見證

39歲賴薇如今被「鏡周刊」爆出去年已和富二代男友Royal（邱樂偉）登記結婚，並且正在進行試管嬰兒的療程，她大方承認，也...

和「辣杯杯」合夥人持續交戰 陶晶瑩律師聲明文曝光

陶晶瑩和李李仁投資的副業品牌「辣杯杯」因和合夥人劉吉仁鬧翻，雙方對簿公堂，如今「辣杯杯」面臨查封命運，陶晶瑩昨中午開直播...

胡瓜緋聞女友熊霓跟帥男約會 竟是徐薇兒：互相了解中

傳聞數月的胡瓜女友熊霓傳出新戀情，遭狗仔偷拍和開寶馬的年輕帥男約會，兩人互動親密，沒想到最後證實，寶馬男是徐薇的兒子江大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。