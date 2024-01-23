張菲「神隱6年現身」同場陳美鳳、邱澤、藍心湄近況曝

九太科技董事長沈會承獨生子沈謙21日舉行婚禮，演藝圈大咖幾乎全到齊，包括資深藝人陳美鳳、邱澤、任賢齊、藍心湄、邱瓈寬、狄鶯、郭泰源、白家綺、周曉涵、王振復、紀寶如、向娃、劉福助、寶媽、唐玲等，退出螢幕將近6年的張菲都現身了，堪稱世紀婚禮。

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳21日在臉書曬出參加婚禮照片，她祝賀：「恭喜沈董兒子娶媳婦，而且也當阿公惹雙喜臨門，今晚的婚宴非常開心，已經亮燈了要送客了，大家都還捨不得走。」，從照片更能看到當天現場許多巨星到場。

包括已經從演藝圈淡出將近6年的大哥大張菲到場參加宴會，讓眾人看見久違菲哥身影都感到相當懷念，當天活動更有任賢齊、藍心湄現場大秀歌喉，兩人分別演出「我是一隻魚」和「一見鍾情」，讓現場熱鬧氣氛炒到最高點。

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