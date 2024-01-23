賴薇如公開白紗登記照 陳喬恩也到場見證

39歲賴薇如今被「鏡周刊」爆出去年已和富二代男友Royal（邱樂偉）登記結婚，並且正在進行試管嬰兒的療程，她大方承認，也在臉書分享甜蜜的登記照，她表示本來覺得只是私事，不想驚動大家，「但很像不公開大家會問到我入土！」於是決定分享喜訊，登記當天昔日「七朵花」成員陳喬恩也到場見證幸福。

賴薇如表示，兩人沒有浪漫的求婚儀式，沒有浮誇的戒指，「兩人非常平靜的，決定想跟對方攜手走一輩子，所以挑選了一個好日子，展開我的新身份～邱太太！」登記當天她穿上浪漫白紗，顯示出對登記儀式的慎重，而小倆口去年砸千萬重金裝潢位於林口的婚房，35歲就凍卵的她，現在就等拚生寶寶當媽，未來若小孩出生，她也不排斥退出演藝圈，專心照顧家庭。

賴薇如一身白紗到戶政事務所登記。圖／摘自臉書

陳喬恩(左三)也到場見證好友賴薇如(中)登記。圖／摘自臉書

商品推薦