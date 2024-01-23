快訊

一手打造彩虹眷村…台中彩虹爺爺101歲 下午用餐後突然離世

竹市前文化局長錢康明去年遭去職 市府今宣布最新人事

不聽勸闖老虎園區秒後悔「雙手合十求饒」 男掙扎15分鐘遭咬脖慘死

賴薇如公開白紗登記照 陳喬恩也到場見證

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
賴薇如(左)分享甜蜜登記照。圖／摘自臉書
賴薇如(左)分享甜蜜登記照。圖／摘自臉書

39歲賴薇如今被「鏡周刊」爆出去年已和富二代男友Royal（邱樂偉）登記結婚，並且正在進行試管嬰兒的療程，她大方承認，也在臉書分享甜蜜的登記照，她表示本來覺得只是私事，不想驚動大家，「但很像不公開大家會問到我入土！」於是決定分享喜訊，登記當天昔日「七朵花」成員陳喬恩也到場見證幸福。

賴薇如表示，兩人沒有浪漫的求婚儀式，沒有浮誇的戒指，「兩人非常平靜的，決定想跟對方攜手走一輩子，所以挑選了一個好日子，展開我的新身份～邱太太！」登記當天她穿上浪漫白紗，顯示出對登記儀式的慎重，而小倆口去年砸千萬重金裝潢位於林口的婚房，35歲就凍卵的她，現在就等拚生寶寶當媽，未來若小孩出生，她也不排斥退出演藝圈，專心照顧家庭。

賴薇如一身白紗到戶政事務所登記。圖／摘自臉書
賴薇如一身白紗到戶政事務所登記。圖／摘自臉書

陳喬恩(左三)也到場見證好友賴薇如(中)登記。圖／摘自臉書
陳喬恩(左三)也到場見證好友賴薇如(中)登記。圖／摘自臉書

延伸閱讀

館長試吃超派海鮮丼飯「吃到橡皮筋」！？ 本人尷尬回應

超不科學！45歲孫芸芸「腿和手臂一樣細」 網全驚呆

吳彥祖罕動怒！開轟「Barbie芭比」娃娃對亞裔有刻板印象

孫燕姿親妹喊要斷決關係 再曝「5字」態度堅決

相關新聞

賴薇如公開白紗登記照 陳喬恩也到場見證

39歲賴薇如今被「鏡周刊」爆出去年已和富二代男友Royal（邱樂偉）登記結婚，並且正在進行試管嬰兒的療程，她大方承認，也...

和「辣杯杯」合夥人持續交戰 陶晶瑩律師聲明文曝光

陶晶瑩和李李仁投資的副業品牌「辣杯杯」因和合夥人劉吉仁鬧翻，雙方對簿公堂，如今「辣杯杯」面臨查封命運，陶晶瑩昨中午開直播...

胡瓜緋聞女友熊霓跟帥男約會 竟是徐薇兒：互相了解中

傳聞數月的胡瓜女友熊霓傳出新戀情，遭狗仔偷拍和開寶馬的年輕帥男約會，兩人互動親密，沒想到最後證實，寶馬男是徐薇的兒子江大...

39歲賴薇如認已結婚 低調進行試管寶寶

過去是女團「七朵花」之一的賴薇如去年10月交往6年的男友曾透露，準備要在今年結婚，如今被爆出兩人早已登記結婚，為的就是能進行試管嬰兒。

陸網怒批王彩樺「強吻女兒」！幕後真相其實是這樣

王彩樺跟女兒黃于庭為了中華文化總會的「WE ARE我們的除夕夜」合體熱舞，兩人無預警當眾激吻，定格20秒驚呆全場。畫面曝...

驚！「格雷總裁」度假遇毒毛蟲 差點心臟病發 險喪命

度假時太過放鬆、掉以輕心，就有可能發生後悔莫及的憾事。以「格雷的五十道陰影」系列成為知名紅星的傑米道南，之前和友人赴葡萄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。