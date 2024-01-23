和「辣杯杯」合夥人持續交戰 陶晶瑩律師聲明文曝光
陶晶瑩和李李仁投資的副業品牌「辣杯杯」因和合夥人劉吉仁鬧翻，雙方對簿公堂，如今「辣杯杯」面臨查封命運，陶晶瑩昨中午開直播，痛訴劉男從中賺取價差，李李仁也發文表示和朋友一起做生意，沒想到還要被朋友賺一手，劉男昨夜對此發出聲明反擊，表示研發人力都需要成本，這簡單的商業邏輯卻遭陶晶瑩曲解，他深感遺憾，而陶晶瑩今早也發出律師聲明，雙方持續隔空交火。
陶晶瑩昨在直播中提及，對於未查證即進行報導的媒體將考慮提告，她今在臉書貼出聲明文，再次嚴肅表示「謹就近日關於辣杯杯相關報導，所屬律師團代表聲明如下附件。再有造謠、虛構、影響社會秩序的文章、標題，律師團及藝人所屬公司皆以法律維權。」
劉男在聲明中提及陶晶瑩夫妻告他背信一案，他已獲不起訴處分，認為陶晶瑩在直播中表示該案件判決尚未出爐，是企圖混淆大眾視聽，陶晶瑩在聲明文中則強調，該刑事告訴仍在進行中，另外針對劉男所說被要求無償轉讓股份一事，陶晶瑩也澄清並無任何「無條件贈與」或無禮「強奪」股份，看來這場紛爭暫時還無法落幕。
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